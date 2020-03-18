Medya Takip Merkezi’nin hazırladığı verilere göre, en çok konuşulan teknik direktörler listesinde Fatih Terim’in zirvedeki yeri yine değişmedi. Aylardır en fazla konuşulan teknik direktörler listesinin zirvesinde bulunan Fatih Terim, Şubat ayı içinde aldığı Fenerbahçe galibiyetiyle liderlikteki yerini korudu.

Futbol otoriteleri ve birçok duayen yazar tarafından maçın kahramanı olarak ilan edilen Terim, Şubat ayı boyunca 21 bin 105 haberde yer alarak bu alandaki liderliğini sürdürmüş oldu. Terim’in ikinci sırada 19 bin 198 haber ile Siyah- Beyazlı takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın takip ederken, üçüncü sırada ise 17 bin 770 haber ile Ersun Yanal yer aldı.



