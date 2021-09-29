Fatih Terim: Yeni bir Galatasaray fikri beni çok heyecanlandırıyor

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Marsilya'ya konuk olacak Galatasaray 'da teknik patron Fatih Terim, karşılaşma öncesi Velodrome Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok bir takımla oynayacaklarını ve Marsilya'ya saygı duyduklarını belirten Terim, "İyi bir takımla oynayacağız, bu sene özellikle iyi başlayan bir Marsilya. Çok iyi bir takımla oynayacağımızdan emin olabilirsiniz. Oyun içinde konsantrenizi kaybederseniz, bunun cezasını kesebilecek bir takım. Rakibimize saygı duyuyoruz." dedi ve ekledi:





'Galatasaray için vazgeçtiklerimden hiçbir zaman pişmanlık duymadım'

''Ben, duygularla yaşayan bir insanım. Olumlu-olumsuz tüm hislerini paylaşan, onunla da büyüyen bir insanım. Ben Galatasaray'da gözümü açtım, burada kazandım, burada kaybettim. Hayatımdaki tüm duyguları, neredeyse Galatasaray'la tattım. Galatasaray için vazgeçtiklerimden hiçbir zaman pişmanlık duymadım.''

'Herkesin fikri benim için çok önemlidir'

''Çok dinlerim, herkesten bir şey öğrenmeye çalışırım, fikirlerini sorarım. Benimle çalışanlar bilir ki herkesin fikri benim için çok önemlidir. Sürekli öğretmek için değil öğrenmek için de çabalarım. Son aşamada benim kararım beklenir. Belki de sonunda tüm doğruları ve yanlışlar o karara bağlıdır.''









'Yeni bir Galatasaray fikri beni çok heyecanlandırıyor'

''98-99-2000-2001-2002 doğumlu oyuncularla yeni bir Galatasaray fikri beni çok heyecanlandırıyor. Onları da anlayabildiğimi, onlarla da aynı frekansı yakalayabildiğimi, ortak düşünceler üzerinde hemfikir olduğumuzu görmek beni motive ediyor. Galatasaray'ın kendi değerlerine bağlı kalması ve tüm bireylerin nerede olurlarsa olsunlar, aynı sevgiyle Galatasaray'a yaklaşması lazım. Benim Galatasaray'da veya Galatasaray'dan 50 yıldır gördüğüm de anlatmak istediğim de budur.''

'Yabansı sayısını serbest bıraktı' diyor'

''Bugün Sheriff'in antrenörünü okudum. 'Bugün başarımız varsa federasyona teşekkür ederiz, yabansı sayısını serbest bıraktı' diyor.''









'Cengiz Ünder'le gurur duyuyorum'

''Cengiz Ünder, Marsilya'da başladığından beri çok iyi oynuyor, Avrupa'daki önemli temsilcilerimizden biri. Marsilya'yla uyuştuklarını görüyorum. Seyrediyorum, çok da mutlu oluyorum. Tehlikeli, önemli bir oyuncu. Dikkat etmemiz gerekecek. Onunla gurur duyuyorum.''