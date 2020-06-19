Fatih Terim: Yaptık yine yaparız!

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın dönüşündeki Çaykur Rizespor deplasmanında, hem kötü futbol hem de sakatlık ve cezalarla birlikte 3 kritik puan kaybeden Aslan, yara sarmaya çalışıyor. Pazar günü Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılı ekipte, teknik patron Fatih Terim öğrencileriyle bir motivasyon toplantısı yaptı. Geçen sezon da gerilerden gelerek mutlu sona ulaştıklarını hatırlatan Terim, özellikle Beşiktaş, Çaykur Rize ve Başakşehir’i üst üste yendikleri periyotta yakaladıkları havaya benzer bir atmosfere ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

‘Bir daha görmek istemiyorum’

Önlerinde Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor gibi zorlu ama aynı zamanda kendilerini zirveye taşıyabilecek nitelikte maçlar olduğunu vurgulayan Fatih hoca, “Geçen yıl yaptık, yine yaparız. Ama önce önümüzde yine bir final sınavı var. Gaziantep’i yenemezsek, bu hesapların hiçbir anlamı kalmaz. Rakipler ne yaptı, ne yapacak diye düşünmek yerine, biz kendi işimizi iyi yapalım, her maçımızı kazanalım. Rize’deki o futbolu bir daha görmek istemiyorum. Sebepleri ve bahaneleri bir kenara bırakıp, Galatasaray gibi oynamak zorundayız” ifadelerini kullandı.





İlgili Haberler Sumudica'dan Fatih Terim ve Galatasaray açıklaması



