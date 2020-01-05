Ara transfer döneminin en hızlı kulübü Galatasaray’da girişimler tüm hızıyla devam ediyor. Nzonzi’yi kadro dışı bıraktıktan sonra ön libero arayışlarına başlayan Sarı-Kırmızılılar’da, tanıdık bir isim daha gündeme geldi. Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna katmaya çalışıp başaramadığı Wanyama, Tottenham’da ilk devre boyunca sadece 2 lig maçında toplam 24 dakika forma şansı bulabildi. Yeni bir maceraya yelken açmak isteyen 28 yaşındaki Kenyalı futbolcu, menaceriyle birlikte kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Tecrübeli oyuncu için yeniden devreye giren Galatasaray’ı en büyük kozu ise Tottenham’ın başına geçtiğimiz haftalarda Jose Mourinho’nun geçmiş olması.

Oyuncu ‘Evet’ derse...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yakın dostu olan Mourinho’ya Wanyama’yı kiralık olarak kadrolarına katmak istediklerini iletti. Portekizli teknik adamın da bu teklife son derece sıcak yaklaştığı ve kendilerine herhangi bir zorluk çıkarmayacaklarını bildirdi. Sarı- Kırmızılılar, Wanyama ile anlaşma sağlayabilirse, transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray’ın planı, bu anlaşmayı da 1.5 yıl üzerinden yapmak ve tıpkı Onyekuru ile Saracchi’de olduğu gibi herhangi bir kiralama ücreti ödememek.

Metin Karabaş

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Mini yorum / Yasin Cam

Bu operasyon ligdeki dengeyi değiştirebilir

Galatasaray’ın ilk yarıdaki en büyük sorunu tempo ve hız eksikliğiydi. Birinci bölgede takım pres altındayken, oyun kurulumu yapılamıyor, uzun toplarla ileri çıkma isteğine ise Babel ve Feghouli gibi yetenekli, fakat statik kanatlar cevap veremiyordu. Ara transferdeki operasyonun birincil hedefi de işte bu kaleye doğrudan gidememe zaafiyetini ortadan kaldırmak. Onyekuru, tarzı bilinen, ligi ve Türkiye’deki statları, savunmaları yakından tanıyan, çabuk bir oyuncu. Savunma arkasına yapacağı koşularla, hücumda çok kritik bir opsiyon yaratabilir. Onyekuru’nun arkasına alınan Saracchi de Nagatomo’nun akciğer sıkıntısı yaşadığı günden beri düşen performansına karşın, takıma yeni bir soluk getirebilir. Hızlı bir bek ve kaliteli bir sol ayağa sahip.

Tek sorun, maç eksiği

İki oyuncunun da ortak sıkıntısı ise ilk devreyi maç oynamadan geçirmiş olmaları. Sağ kanat için de benzer bir operasyon düşünülüyor. Hamleler olumlu sonuçlanırsa, ikinci yarıda ligdeki dengeleri değiştirecek oyun yapısında, hızlı, tempolu ve skorer bir Galatasaray izleyebiliriz.







