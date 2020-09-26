Galatasaray, Marcao'yu satmaktan vazgeçti. Bu sezon müthiş bir performans sergileyen, son Hajduk Split mücadelesinde ise kariyerinin en iyi maçlarından birini çıkaran Brezilyalı futbolcu, Fatih Terim'in 1 numaralı gözdesi haline geldi. Roma'nın 15 milyon Euro'luk teklifini kabul etmeye hazırlanan yönetim, bu gelişme sonrası bekleme kararı aldı. Fatih hoca son basın toplantısında, "Marcao için bu rakamlar az" diyerek, transferi veto ettiğini kamuoyu ile paylaşmış oldu. Hem Marcao'da hem de Belhanda'da yaşanan yükseliş, satış konusunda sıkıntı yaşayan yönetimin elini kolunu bağladı.

Babel de ayrılmıyor

Bu arada Sarı-Kırmızılı kulüpte yıllık 2.5 milyon Euro'ya oynayan Ryan Babel'in de bir yere gitme niyeti yok. Şu ana kadar gelen teklifleri düşük bulduğu için geri çeviren 33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de şampiyonluk yaşamak ve Avrupa kupalarında mücadele etmek istiyor.







