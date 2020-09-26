Fatih Terim vazgeçmedi, Belhanda Galatasaray’ın kahramanı oldu

Gitti gidiyor derken, Belhanda yeniden Galatasaray’ın kahramanı oldu. Sarı-Kırmızılı kulüpteki kariyeri boyunca, çoğu zaman agresif davranışlarıyla gündemdeydi. Yeri geldi taraftarla küfürleşti, yeri geldi rakipleriyle kavga etti. En son kulüp başkanı Mustafa Cengiz, “4 oyuncu bizi çok yordu” dediğinde, Belhanda da bunlardan biriydi. Artık herkes satılacağı günü iple çekerken, ondan hiç vazgeçmeyen, en kötü günlerinde bile oynatmaya devam eden biri vardı; o da Fatih Terim’in ta kendisiydi. Tecrübeli hoca, ısrarının ödülünü de aldı.

Satılacak mı imzalayacak mı!

Hajduk Split maçında oyuna girer girmez maçın kilidini açan ve takımı ateşleyen Belhanda, Terim’in bu sezonki oyun sisteminde çok kilit bir yere sahip. Bu gelişmelerden sonra yönetimin Belhanda’yı satması pek kolay görünmüyor. Hatta Faslı yıldızın 3 milyon 300 bin Euro olan maaşında ciddi bir indirime gidip yeni kontrat imzalaması da seçenekler arasında.