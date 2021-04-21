Fatih Terim: Üzülüyorum ama kızıyorum da!

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray takımı olarak iç sahada daha üretken olmamız gerekir. ilk yarı bunu yapamadık. Rakibimiz daha iyiydi. ikinci yarıda momentumu elimize aldık, atak üstüne atak yaptık ve bireysel hatadan gol yedik. Devamlı bireysel hata yapan ve cezalandırılan bir takım olunca oyuncular psikolojik açıdan etkileniyor. 'Yine mi mağlup olacağız' diye düşünüyorlar. Kazandığımız zaman olayların bambaşka yerlere geleceğini bilmemize rağmen bunları yaşıyoruz. Üzülüyorum ama kızıyorum da! Rakip nasıl oynarsa oynasın, biz kendi oyunumuzu oynamalıyız. Yine rakibe verdik topu, yine gol yedik. 8-9 kişi oradayız.

Bu 1 puanın bize nasıl geri döneceğini göreceğiz. Bazen üzülürsünüz ama o 1 puan çok değerli olur. İnşallah öyle olur. Tabii ki paylaşamadığımız sıkıntılarımız var. Biri iyileşiyor, diğeri sakatlanıyor. İlk kez yaşıyoruz böyle bir olayı...

Yapacak bir şey yok devam ediyoruz. Kırılganlık da olabilir. Benim teknik adam olarak böyle bir istatistiğim yok.

Şimdi ben niye sarı kart yedim? Neymiş, yan tarafa çıkmışım. Görmüyoruz bazen... Yedlin hala oynamıyor işte... Ama ben sarı kart gördüm. Bir sürü şey bir araya geldiği zaman, içte ve dışta, problemler daha da büyüyor. çözüyor muyuz, çözüyoruz. 6 hafta daha var. 18 puan demek. Galatasaray alışkın bu yerlere. Belli ki rakiplerimizin kayıplarını bekleyeceğiz ama herkes de puan kaybediyor.





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