Fatih Terim: Üzülmeye zamanımız yok! Hiçbir şey bitmedi...

Cim Bom’da gözler lige çevrildi... Sarı- Kırmızılılar, pazar günü ligde Kasımpaşa’yı mağlup ederek seriyi sürdürmek ve kupadaki Alanya yenilgisinin yaralarını sarmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim, rotasyonlu kadronun performansı karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, mücadele sonrası soyunma odasında takıma destek verme yolunu tercih etti. “Üzülmeye zamanımız yok” diyen tecrübeli çalıştırıcı, “Henüz hiçbir şey bitmedi. Lige dönmemiz gerekiyor. Güzel bir seri yakaladık, buna devam edebiliriz. Buna bir yol kazası gözüyle bakalım. Rövanşı ayrıca konuşuruz. Şimdi sizden tamamen lige konsantre olmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

En kritik üç karşılaşma

Galatasaray, ligdeki Kasımpaşa sınavının ardından kupada Alanya ile rövanş mücadelesine çıkacak. Aslan’ın gelecek hafta ligdeki rakibi ise Yeni Malatya. Sarı-Kırmızılılar bu üç karşılaşmayı da kazanarak, Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisine kupada yarı finale yükselmiş, ligde de zirve yarışına daha da yaklaşmış bir şekilde çıkmayı hedefliyor.

Metin Karabaş