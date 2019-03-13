Fatih Terim: Üzerimize düşeni yapalım

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, futbolcularını şampiyonluğuna inandırmak istiyor. Deneyimli teknik adamın, Antalyaspor maçından sonra futbolcularını alınan galibiyet nedeniyle övdüğü ancak özellikle verilen pozisyonlar konusunda bir dizi uyarıda bulunduğu öğrenildi.

Terim’in futbolcularından kalan 9 maça en iyi şekilde hazırlanmalarını istediği, “Bu karşılaşmalar bizim kaderimizi belirleyecek. Biz bütün maçlarımızı kazanmaya bakalım. Oluruz veya olmayız ancak kendi üzerimize düşen işi yapalım. Galatasaray’a yakışan bir mücadele gösterelim. Galatasaray formasını giyiyorsanız asla vazgeçmezsiniz. Geçen hafta gördünüz. Önemli bir kayıp yaşadığımız bir maçtan sonra bile size inanan, şampiyonluğuna inanan taraftarları gördünüz. Bugün de (önceki gün) gördünüz işte. Böyle bir taraftar arkamızda olduğu sürece onlara layık bir duruş bekliyorum sizden” diye konuştuğu öğrenildi.

Kenetlenme kararı

Sarı-kırmızılı futbolcuların da kendi aralarında özeleştiriler yaptıkları ancak kalan 9 hafta için kenetlenme kararı aldıkları bildirildi.

(Milliyet)