Fatih Terim: Tüm zorluklara rağmen hala buradayız

Fatih Terim'in maç öncesi yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:

Rakamlar önüme gelince bazı şeylerin ne kadar önemli olduğunu o zaman anlıyorsunuz. Allah'a şükür galibiyetler de başarılar da fazla... Galatasaraylılarla bunları paylaştık. Önemli istatistikelr tabii ki... Türk futboluna ve aileme bırakacağım en güzel şey olur herhalde...

Hasar tespitine baktığımızda derbide Falcao'yu kaybettik. Mostafa Mohamed'in durumu hala belli değil. Ciddi de bir B planı düşünmek zorundayız. Bu yüzde gruba katılmasını istedim. 3-4 günde bir maç, ne bizler, ne oyuncular ne de hakemler için kolay değil. Bu kadar bilinmeyen konuları yönetebilmek... Pandemi, sakatlık, puan durumu, gerilim ve stres derken 40 maç bitmek üzere... Bu kadar sıkıntıya rağmen hala Galatasaray en iyi yerlerde, hala iddiası var. Çok kolay geçmedi açıkçası... Oyunculara hak vermek lazım.

Bütün kulüpler için de söylüyorum. Cumartesi pazar olsun hafta içi olsun umarım bizi izleyenlere güzel maçlar seyrettirmişizdir.







