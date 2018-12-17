Fatih Terim Tudor’un 6 puan gerisinde!

Geçtiğimiz sezon takımın başında yer alan Hırvat teknik adam Igor Tudor ile Fatih Terim’in performansları kıyaslandığında ilginç bir istatistik ortaya çıktı. 2017-18 sezonunun ilk 16 haftasında 32 puan toplayan Tudor, Sarı- Kırmızılılar’dan kovulmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından yerine gelen Fatih Terim ise bu sezon ilk 16 hafta itibariyle Tudor’un 6 puan gerisinde kaldı. Sakat ve cezalı oyuncular ile boğuşan Fatih hoca, 26 puan toplayabildi.

Bu haberi de okudular Galatasaray'da ilk transfer 'Alan Carvalho'