Fatih Terim, TFF’den aldığı tazminatı bağışladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in avukatı Dr. Rezan Epözdemir, yaptığı açıklamada Terim’in TFF’den kazandığı tazminatının Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlandığını açıkladı.

Epözdemir, “Yargılama sürecinde Fatih Hoca bize talimat vermişti ‘Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlamak istiyorum’ diye. Fakat o günlerde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs olur diye bunu hayata geçirmedik. Hukuki mücadelemiz Çocuk Esirgeme Kurumu'na tazminat gidebilmesi için olacak. Yargıtay’da hükmedilen meblağ ne olursa olsun nihayetinde biz tamamını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlamış olduk.” dedi.

Fatih Terim’in, “Haksız ve tek taraflı olarak iş akdinin fesih edildiği” gerekçesiyle TFF aleyhine açtığı 3 milyon 500 bin Euro’luk tazminat davası sonucunda TFF haksız bulunmuş ve TFF’nin Terim’e 9 milyon 324 bin TL erken fesih bedeli ödemesine hükmedilmişti.

Epözdemir, hukuki sürecin tahmin edilenden çok daha uzun sürmesinin ardından her iki tarafın da dosyayı Yargıtay'a götürmesi ve hocanın bağış iradesinin askıda kalmaması için harekete geçtiklerini belirtti.