Fatih Terim tedirgin!

Tecrübeli hocanın ilk planda Diagne’nin durumuna odaklandığı öğrenildi. Senegalli futbolcuyu düşünmeyen tecrübeli hoca forvet takviyesi için Mitroglou’nun da gözden çıkarılmasıyla iki isim bekliyor.

Orta alanda da yine Fernando’nun satılmasından sonra 6 numara pozisyonu için oluşan açığın giderilmemesi Terim’i rahatsız ediyor. Sarı-kırmızılı teknik adamı endişelendiren bir başka nokta ise Onyekuru konusunun netliğe kavuşmaması ve savunmaya henüz alternatif olabilecek takviyelerin yapılmaması.

Yeni transferlerin uyumu, adaptasyonu gibi problemlerin yanısıra Afrika Kupası’nda boy gösteren Feghouli, Belhanda, Luyindama ve devam etmesi halinde Diagne gibi isimlerin hazırlık kampı geçirmeyecek oluşu da tedirginlik yaratıyor.

Copa Amerika’da Uruguay kalesini koruyan Muslera da kamp görmeyecek ama onunla ilgili en büyük soru işareti Taffarel’in ayrılığından nasıl etkileneceği. Taffarel sonrası ciddi bir çıkış yakalayan Muslera’nın yeni sezonda sergileyeceği performans şimdiden merak konusu oldu.

Feghouli Akhisarspor karşısında yok

Bu arada Galatasaray’ın, Akhisarspor ile 7 Ağustos’ta oynayacağı kupa finalinde kadroda Feghouli yer almayacak. Sezonun ardından uzun süre milli takımda forma giyen Cezayirli yıldıza Fatih Terim tarafından 9 Ağustos’a kadar izin verildi. (Skorer)