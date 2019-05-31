Süper Lig’e veda eden Erzurumspor’un başarılı orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in gözdeleri arasında yer alıyor.

Doğu ekibi ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcuyu mercek altına alan sarı-kırmızılılar, 3 milyon lira bonservisi gözden çıkardı. Transferde yerli oyunculara yönelen Cim-Bom’un kısa süre içinde Taylan’ı kadrosuna katmayı planladığı aktarıldı.

Bu arada Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Şener Özbayraklı’nın önümüzdeki günlerde 4 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyuncuyla daha önce her konuda anlaşma sağlamıştı. (Skorer)