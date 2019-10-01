Fatih Terim tarih yazıyor!

SARI-kırmızılı takımı Süper Lig’de son 2 sezonda şampiyonluğa taşıyarak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne götüren Fatih Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle de dikkati çekiyor. G.Saray, Terim yönetiminde Avrupa’da 73 karşılaşmaya çıktı. Sarı-Kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu maçların 30’unu kazanırken, 16’sında berabere kaldı. G.Saray, Terim’in teknik direktörlüğündeki 27 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Tecrübeli teknik adamın teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarındaki maçlarda 103 gol kaydeden Sarı-Kırmızılı ekip, kalesinde ise 102 gol gördü.

DEVLER LiGi’NDE 48 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Terim’in teknik direktörlüğünde Şampiyonlar Ligi’nde 48 karşılaşma oynadı. Sarı-Kırmızılı’lar, Terim yönetimindeki 48 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, 24 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Terim Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı bir performans ortaya koydu ve çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Sarı-Kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında R.Madrid, Juventus, M.United, PSG, Milan ve Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.

SADECE 1 GALiBiYETi BULUNUYOR

Tarihinde 16.kez Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan Galatasaray, bu kulvarda oynadığı grup ikinci maçlarında sadece 1 galibiyet alabildi. 1998-1999 sezonunda Hagi’nin unutulmaz son dakika golüyle Bilbao’yu 2-1 yenen temsilcimiz, bu maçın dışında kalan 14 karşılaşmada 9 kez kaybetti. Öte yandan Terim, PSG maçında orta sahada değişikliğe gidecek. Tecrübeli teknik adam F.Bahçe derbisinde tribüne gönderdiği Seri’ye bu kez ilk 11’de görev verecek. Fransa Ligi’nde de uzun yıllar oynayan Seri’nin bugün maça 11’de başlaması bekleniyor.

Kaynak: Akşam