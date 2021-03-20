Fatih Terim: Takımıma yakıştıramadım

Süper Lig'de Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin olduğu haftada kayıp yaşamak istemeyen Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında şok yaşadı. Terim'in takımı, bu sezon geriye düştüğü 7. maçı da (6 mağlubiyet, 1 beraberlik) kazanamadı. Mücadelenin son anlarında tribündeki Rize cephesiyle gerilimli anlar yaşayan tecrübeli hoca 90 dakika sonrası şunları söyledi: "Maça hemen 1-0 geri başladık, golü attık sonra şahane bir gol daha atıp, 2-1'i bulduk. Etebo ilk yarıda dripling atacağına pas verse, 3'ü bulabilirdik. Daha sonra yine bir hata ve 2-2 oldu. Devreye berabere girdik. Yine komik bir golle 3-2 oldu, sonra 3-3'ü bulduk ve ardından 10 kişi kaldık. Hakem de bir şey olsa hemen çalacak gibiydi. Bütün yatmalara, vakit geçirmelere, ritminizi önleyeme yönelik harekete 'devam' dedi. Eksik kaldıktan sonra ise zordu ve ligin en az gol yiyen takımı olarak 4'ü yedik."

'Gerçekten tarihe geçecek...'

"Bu maçta ne yaparsanız yapın bazı şeylerin oyuncular tarafından doğru yapılmadığı gün olarak gerçekten tarihe geçecek. Takımım biraz kırılgan. Anlatılacak gibi değil hatalar ve yediğimiz goller. Yakıştıramadım takımıma. 10 kişi kalıncaya kadar sıkıntı yoktu, 11'e 11 devam etsek farklı olurdu. Olmayan bir yerde, kötü bir yerde kaybettik. Bu avantajları kaybederek, her maçı kazanmak ya da hiç puan kaybetmemek gibi tehlikeli sularda yüzmek zorunda kalabiliriz. Rakiplerimizin oynadığı haftada biz cumadan kazansak, etkisi çok başka olacaktı. Oyuncularımı hiçbir zaman suçlamam, hatalarını söylerim ama onlara bunu yakıştıramadım."