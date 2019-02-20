Fatih Terim takımı uyardı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Portekiz yolculuğu öncesi gerçekleşen son antrenmanın ardından oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Benfica ile oynanacak rövanşa yönelik düşünce ve isteklerini dile getiren Terim’in, “Çok yoğun ve bir o kadar da zorlu bir dönemden geçiyoruz. Neredeyse 3 günde bir maça çıkıyoruz. Kolay işler değil, ancak bunlar benim için bahane de değil. Galatasaray yer aldığı her kulvarda en ileriyi hedeflemeli. UEFA’ya da bu gözle bakıyoruz. İlk maçta aldığımız skoru unutun, sadece kendi oyununuzu oynamaya odaklanın. Sonucu elbet alırız, Galatasaray’a yakışan da budur” dediği öğrenildi.

'Biz gerekeni yapalım yeter'

Maçın en kilit noktası olarak sahanın merkezini gösteren tecrübeli hocanın, “İş orta sahada bitiyor, burada yaptığımız hataları tekrarlamayıp rakibe oyun alanı bırakmayacağız. Orta sahada her daim kalabalık, dinamik ve aktif olmak zorundayız. Alanı ne kadar daraltırsak işimiz o kadar kolaylaşacak. Sizlerden özveri, hatta iki kişilik mücadele bekliyorum. Dediğimiz gibi bitmiş bir şey yok, biz gerekeni yapalım, son düdük çaldığında ne olduğuna bakarız” ifadelerini kullandığı bildirildi.



