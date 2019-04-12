Fatih Terim takımı saklayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son idmanı Türk Telekom Stadı’nda taraftara açma fikrinden vazgeçti.

12 Nisan 2019, Cuma 08:47
- A +
Fatih Terim takımı saklayacak

Geçen sezon Kadıköy'de oynanan derbi öncesi Galatasaray son idmanını Florya yerine 30 bin taraftarı önünde Türk Telekom Stadı'nda yapmıştı. 0-0 biten derbi sonucunda Fenerbahçe zirveden kopmuş, liderliğini koruyan Galatasaray şampiyonluğa yürümüştü. Taraftarlar, Kadıköy'deki derbi öncesi yine son idmanın Türk Telekom Stadı'nda yapılmasını istedi.

TAKIMI SAKLAYACAK!

Yeni Malatya galibiyeti sonrası takımı iki gün izinle ödüllendiren teknik heyet, oyuncuları fiziksel olarak diri tutmak adına derbi öncesi son taktik çalışmayı Florya'da yapmaya karar verdi. Geçen sezon taraftara ve basına açık çalışma ter idmanı şeklindeydi ve çift kalede as-yedek ayrımı yoktu. Terim bu kez takıma son halini bu idmanda verecek.

(Sabah)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.