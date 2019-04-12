Fatih Terim takımı saklayacak

Geçen sezon Kadıköy'de oynanan derbi öncesi Galatasaray son idmanını Florya yerine 30 bin taraftarı önünde Türk Telekom Stadı'nda yapmıştı. 0-0 biten derbi sonucunda Fenerbahçe zirveden kopmuş, liderliğini koruyan Galatasaray şampiyonluğa yürümüştü. Taraftarlar, Kadıköy'deki derbi öncesi yine son idmanın Türk Telekom Stadı'nda yapılmasını istedi.

TAKIMI SAKLAYACAK!

Yeni Malatya galibiyeti sonrası takımı iki gün izinle ödüllendiren teknik heyet, oyuncuları fiziksel olarak diri tutmak adına derbi öncesi son taktik çalışmayı Florya'da yapmaya karar verdi. Geçen sezon taraftara ve basına açık çalışma ter idmanı şeklindeydi ve çift kalede as-yedek ayrımı yoktu. Terim bu kez takıma son halini bu idmanda verecek.

(Sabah)