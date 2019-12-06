Fatih Terim takıma patladı!

Aslan’ın hocası Fatih Terim, Tuzlaspor yenilgisi sonrası soyunma odasında oyuncularına tepki gösterdi. 16 yaşındaki stoper Emin Bayram dışında hiçbir oyuncusunun performansından memnun kalmayan tecrübeli teknik adam, “Size söyleyecek laf bulamıyorum. Burası Galatasaray... Burada şans kaç kere gelir sanıyorsunuz!” sözleriyle öfkesini dile getirdi.

Sık sık Ocak ayındaki transfer dönemini işaret eden ve geniş çaplı bir operasyon hazırlığında olan Terim, performansıyla herhangi bir gelecek vaat etmeyen tüm isimlerle yolları ayırıp, altyapıdan daha fazla genci A takıma taşımayı planlıyor.

Metin Karabaş

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