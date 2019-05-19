Fatih Terim: Stres yok kazanacağız

Türkiye Kupası’nı aldıktan sonra tamamen Başakşehir maçına kilitlenen Sarı-Kırmızılılar, 3 gün boyunca antrenmanlarda tekniktaktik her şeyi çalıştı ve son idmanda teknik direktör Fatih Terim motivasyon konuşmasını yaptı...

Türk Telekom Stadı’nda 2-0 kazandıkları Beşiktaş derbisini hatırlatan İmparator, o karşılaşmadaki anlayışla takımını sahaya sürmeyi planlıyor; oyuncularının kesinlikle maça sakin başlamasını istiyor. Terim, “Biz finallerin takımıyız. Bir kupayı aldık, şimdi diğeri kaldı. Sakin ve sabırlı olup kendi oyunumuzu oynayacağız. Sakın strese girmeyin, kazanacağız” sözleriyle konsantrasyonu en üst seviyeye çıkartırken, en çok da Galatasaray taraftarına güveniyor.

Orta alanda pres...

Tribünlerin etkisiyle Başakşehir’in baskı altına gireceğini düşünen Fatih hoca, sürekli topun kendi takımında kalmasını istiyor. Beşiktaş derbisinde olduğu gibi orta alanda pres uygulamayı düşünen Terim, özellikle ikinci yarının yıldızları Feghouli-Belhanda- Onyekuru üçlüsünden kilidi açmalarını bekliyor.

Metin Karabaş