Fatih Terim sosyal medyadan taraftara seslendi!

Galatasaray'la bu sezon sekizinci lig şampiyonluğunu kazanan Fatih Terim, şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı Türk Telekom Stadyumu'nda 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştı.

Deneyimli teknik adam sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftara seslendi.

''Galatasaray’a adanmış hayatımda 5 yıla daha imza atmak demek, ‘bir hayalim var, neden olmasın’ için bir başlangıçtır. Bizi başarıya götüren, bu yılı 2 kupa ile bitirmemizi sağlayan en önemli etken 30 milyon Galatasaraylı’nın emeği, desteği ve duasıyla oluşturduğu zihinsel ve ruhsal bütünleşmedir. Bir hayalimiz var tüm Galatasaraylılar: Neden olmasın.''