Fatih Terim soğuk rüzgarlar estirdi

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor’la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hem yönetime hem de oyuncularının dikkatini çekti. Özellikle 90 dakika sonrası düzenlenen basın toplantısında Radamel Falcao transferinin henüz sonuçlanmaması ile ilgili olarak Terim, “Başkanımızın, yönetimizin beyanatı da şeffaflık yönünde. Hatta bazen fazla şeffaf oluyorlar, açıklanmaması gereken şeyleri de açıklıyorlar” ifadelerini kullanarak, bir bakıma daha iş bitmeden Falcao ile fotoğraf çektiren ikinci başkan Abdurrahim Albayrak’ın bu hareketine de göndermede bulundu. Tecrübeli teknik adam ayrıca, yöneticilerin ve kulüp profesyonellerinin de ellerinden geleni yaptığını belirtirken, “Falcao’yu hangi hoca istemez. Bizim orta saha ve stoper ihtiyacımız da var” yorumunu yaptı.

‘Hemen kendinize gelin’

Soyunma odasında adeta buz gibi bir hava estiren Terim’in, son dakikada rakibin attığı golle yaşanan puan kaybı sonrasında ise futbolcularını adeta fırçaladığı ve “Bir an önce kendinize gelmeniz gerekiyor. Artık vaktimiz yok. Kayserispor maçı öncesinde hemen toparlanın ve kendinize gelin” dediği bildirildi.

Tam zamanında Onyekuru!

Önceki gün bir hayli sinirli olduğu gözlemlenen Fatih Terim’in kızgınlığını, Monaco’ya transfer olan ve dünkü idmanda takımı ziyaret eden Henry Onyekuru aldı.

Mini yorum - Hamit Turhan

Terim huzursuz!

Konya maçı sonrası Fatih Terim’in basın toplantısını izleyenler arasındaydım. Tecrübeli teknik adam başta Falcao olmak üzere önemli açıklamalar yaptı. Tanıyanlar bilir; Terim yaşadığı sıkıntıları dışarı pek aksettirmez. Hani bir deyim vardır, “Kan kustum, kızlıcık şerbeti içtim.” O misal! Ancak bıçak kemiğe dayandığında, şifreli mesajlar vermekle yetinir. Son açıklamaları da böyleydi. Yönetimin ne kadar çok çalıştığını üstüne basa basa bir kaç kez takrarladı. Ancak bazen fazla şeffaf davrandıklarının da altını çizdi! Burada bahsettiği, hiç kuşkusuz Abdurrahim Albayrak’ın Falcao’yla çektirdiği fotoğrafın basına sızmasıydı. Aslında burada ayıplanması gereken o fotoğrafın basına sızması değil, Galatasaray 2. Başkanı’nın bir futbolcunun ayağına giderek onunla selfie çektirmesidir. O futbolcu değil Falcao, isterse Pele olsun, Galatasaray 2. Başkanı’na böylesi bir davranış yakışmaz. O koltuk bu kadar ucuz olmamalı! Bu meselenin bir yüzü. Terim’in bir diğer sıkıntısı ise sadece Falcao değil, orta alana ve defansa yapılacak takviyelerin de gecikmesi. Bu da Fatih Hoca’nın elini kolunu bağlayan ve huzurunu kaçıran önemli etkenlerden. Hocanın huzursuzluğunu basın toplantısındaki beden dilinde, jest ve mimiklerinde görmek mümkündü!

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