Fatih Terim sezon sonunda serbest! Sözleşme bilmecesi!

Galatasaray, 22 Aralık 2017'de dördüncü kez takımın başına geçen deneyimli teknik adam Fatih Terim'in sözleşmesini 16 Ekim 2018'de uzatma kararı aldı. Başkan Dursun Özbek döneminde 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan ve bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Terim'in, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar Galatasaray'ı çalıştıracağı KAP'a bildirilmişti.

Aradan geçen 1.5 ayda bu sözleşmesinin resmiyet kazanmadığı ve kağıt üzerinde kaldığı ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilerde Fatih Terim'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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Haberde ayrıca, Terim'in sözleşmesinin resmi olarak uzatılmamasının spekülasyonlara yol açtığı belirtiliyor. Tecrübeli teknik adamın Başkan Mustafa Cengiz'le arasında fikir ayrılıkları olduğu ve bu nedenle tarafların bekleme kararı aldığı belirtiliyor.

Kaynak: Takvim







