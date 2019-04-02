Fatih Terim sert çıktı: Genel kurulda konuşmak isterdim

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında evinde Yeni Malatya ile berabere kalan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim yayıncı kuruluşa önemli açıklamalar yaptı.

Terim, “Arkadaşlarımın söylediğine göre pek kırmızı kart gibi görünmüyor. İlk lig maçında yine bizim bir cezalımız oldu. Mariano dokunmadan sarı kartı gördü, Fenerbahçe’ye karşı oynamadı. Bu hareketi yapıyorsanız ayağı bir yere indireceksiniz. Hoca da kasıtlı bir şey kabul etti. Ömer sarı karttan sonra alkışladı, kendisini, dakika 31’di. Görmek için orada olanlar görmedi. Görmek için fazla sayı var, kenarda var, Riva’da var. Yapacak bir şeyimiz yok. Öyle bir soru sordun ki, sen de bana ceza yedirme” dedi. Deneyimli teknik adamın çarpıcı açıklamaları basın toplantısında da devam etti.

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‘Yarı finalde, finalde‘pardon’ olmaz’

Önce maça değinen Terim, “Son pas tercihini doğru yapamadık. Her türlü varyasyonu denedik. Karşımızda da defansı çok iyi yapan bir takım var” dedi. Tecrübeli hoca, Yeni Malatya ve Fenerbahçe maçlarında stoperde kime görev vereceği sorusu üzerine, “Ahmet de Semih de var. Donk da olabilir. Biz bu sene kırmızı görmeye, olmayan sarıyı görmeye alışkınız. Konuştuğumuz zaman ağır ceza yiyoruz. Yarı final ya da final maçlarında ’pardon’ olmaz, ’görmedim’ hiç olmaz. Görmediysen şampiyonluğum mu gitsin? Namusluca, dürüstçe çocuklarıyla beraber iki teknik direktörle fotoğraf çektiren hakemi gebertiyorsunuz. Türkiye’nin en yetenekli hakemlerinden birini” ifadesini kullandı.

‘Genel kurulda konuşmak isterdim’

Terim, başkan yönetimin idari yönden ibra edilmemesinin takımı etkilediğine dikkati çekerek, “Oyuncu tarafında bir endişe ilk başlarda söz konusu oldu. Daha sonra yönetimimiz gerekeni yaptı” dedi. Kulüplerin sorunları kendi içerisinde konuşması gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam şöyle devam etti: Naklen yayın nedir yani. Kimse evine televizyonda ’beni gör’ diye randevu da vermez. İşin ekonomisi, tekniği, idari kısmı konuşulur. Bütün kulüplerde bu tip yetenekli insanlar var. Ortaya bir çözüm konulur ve oraya doğru gidilir. Teknik adamlık şapkam olmasaydı genel kurulda 10 dakika konuşmayı çok isterdim.

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