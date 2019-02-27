Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club World Ranking adlı internet sitesi tarafından en iyi Türk hoca olarak gösterildi.

Son 52 haftada alınan sonuçlara göre oluşturulan listede ilk 100'e giren tek Türk olarak dikkat çeken Terim, bu hafta 8 sıra birden yükselerek 4 bin 325 puanla 90'ıncı sırada yer aldı.

River Plate'in hocası Marcelo Gallardo'nun 14 bin 436 puanla zirvede yer aldığı sıralamada diğer Türk teknik direktörlerden bazılarının puanları ve elde ettikleri derece ise şu şekilde:

103) Şenol Güneş (Beşiktaş) 4 bin 23 puan

144) Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir) 3 bin 309 puan

563) Ersun Yanal (Fenerbahçe) 929 puan

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler