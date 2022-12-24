Fatih Terim Selçuk İnan için tribünde

Süper Lig 'de 15. hafta maçında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Demir Grup Sivasspor 'u konuk etti.

Kasımpaşa teknik direktörü Selçuk İnan takımı ile Süper Lig'de ilk karşılaşmasına çıktı.

Kasımpaşa - Sivasspor maçında tribünde sürpriz bir isim vardı. Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim mücadeleyi tribünden takip etti.

Terim, eski öğrencisi Selçuk İnan'ın Süper Lig'de ilk hocalık deneyimindeki maçta yalnız bırakmadı. Fatih Terim mücadeleyi Sivasspor başkanı Mecunun Otyakmaz ile beraber izledi.

Fatih Terim son olarak 2022 Dünya Kupası için Katar'a gitmişti.