Fatih Terim: Şartlar ne olursa olsun...

Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Genele baktığımız zaman ilk yarı Crivelli'nin pozisyonu var, ikinci yarıda da kaleyi tutan gol oldu zaten rakipte. Ben iyi oynadığımızı düşünüyorum. Golü bulamayınca o rahatlığı ve heyecanı bulamıyorsunuz. Golü bulmak başka bir şey. Golden vazgeçtim, çıkarken yediğimiz gollerden birini yedik. Sahanın belki de en iyilerinden olan Lemina'nın yaptığı iş pahalıya mal oldu. Birgün yenilecektik, o gün de bugün oldu herhalde.

Sakatlıklar bizi başka durumlara mecbur ediyor. Listeye yazdıklarımız var, yazmadıklarımız var. Brugge maçına da Nzonzi'nin sarı kart cezası da var. Brugge maçında çok daha fazla eksiğiz.

Şartlar ne olursa olsun gemiyi ocak ayına sağlam şekilde yaklaştıracağız.

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