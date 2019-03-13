Fatih Terim şampiyonluğa giden yolu gösterdi: Böyle oynayın yeter!

Galatasaray, Erzurum beraberliğinin ardından lige müthiş bir skorla dönüp Antalyaspor’u 5-0’la mağlup ederek haftaya damgasını vururken, ortaya çıkan sonuç, taraftarlar kadar futbolcular ve teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

Özellikle Sarı-Kırmızılı ekibin hocası Fatih Terim’in soyunma odasındaki konuşması, öğrencileri üzerinde kalan 9 hafta için doping etkisi yarattı.

‘Dersler çıkartalım’

Tüm takımla gurur duyduğunu belirterek söze giren Terim’in, “Konsantrasyonunuz, oyuna bağlılığınız, farka rağmen istekli tavrınız Galatasaray’ın ruhuna yakışır bir oyundu. Hepinizle gurur duydum. Evet, ortada bir puan farkı var ama telafi edebilecek kadar hafta da var. Yeter ki biz üzerimize düşeni eksiksiz yapalım, hatalarımızdan ders alalım. Bunun karşılığında şampiyonluğun imkansız olmadığını göreceksiniz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.