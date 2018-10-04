Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Porto’ya 1-0 yenildi. Bu sonucun ardından temsilcimiz Galatasaray, liderlik koltuğunu Schalke 04'e devretti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, ''Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir oyun oynadık.'' dedi.

Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Çok çok üzgünüm. Böyle klasik cümleler kurmaktan hoşlanmam, iyi oynadık da atamadık falan... Bugün söylenecek şu: Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir oyun oynadık. Önemli bir taktik anlayış ortaya koydu çocuklar."

''Galatasaray taraftarlarını mutlu etmek isterdik''

"Bir Şampiyonlar Ligi maçında daha evvel görmediğimiz, dışarıda oynarken alışkın olmadığımız kadar pozisyona girdiler. Galatasaray taraftarlarını ve Türk futbolseverleri mutlu etmek isterdik, buna da çok yaklaştık ama olmadı. 4 maçımız daha var."

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''Bugün müthiş bir gün olabilirdi''

"Helal olsun dedirtecek bir oyun oynadık. Galatasaray takımı olarak, Porto ile oynamak hiç kolay değil. Lütfen herkes Porto'yu iyi analiz etsin, iyi baksın. Bugün müthiş bir gün olabilirdi. 6 puanla dönüp lider olarak çok daha yaklaşabilirdik. Galatasaray taraftarının gurur duyabileceği bir takım vardı sahada. Eksiğimiz vardı ama bunlar ocak ayında, temmuz ayında halledemeyeceğimiz şeyler değil."

''Penaltı konusunda biraz daha seçici olduğunu düşünüyorum''

"Serdar Aziz'in pozisyonuna herkes penaltı gibi diyor ama hakem Oliver'ın Juventus-Real Madrid maçında verdiği penaltıdan sonra penaltı konusunda biraz daha seçici olduğunu düşünüyorum. O herhalde psikolojik bir travma yarattı. Olmayan penaltıyı vermişti o zaman. Şampiyonlar Ligi'nin de kaderini değiştirmişti. Serdar'ın pozisyonuna çalmadı. Bizim ona sığınmamıza gerek yok, herhalde UEFA yetkilileri gereğini yapacaktır. Çok bir şey de beklemeyelim bu tip durumlarda. %50-%50 ise genel olarak diğer tarafa verirler."

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