Fatih Terim sakatlıkları açıkladı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçı öncesi yaptığı açıklamada Nagatomo ile Fernando'nun neden kadroda olmadığını açıkladı.

17 Şubat 2019, Pazar 18:35 Son Güncelleme:
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Fatih Terim sakatlıkları açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçında Fatih Terimli Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadele öncesi açıklanan kadroda Nagatomo ile Fernando'nun olmaması akıllarda soru işareti bıraktı. Maç öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, konuya açıklık getirdi.

İşte Terim'in o açıklamaları:

"Fernando ve Nagatomo, Benfica'yı düşünerek yapılan bir değişiklik değil. Nagatomo ateşlendi, hatta buraya da gelmedi. Asya Kupası yorgunluğu da var. Fernando'nun dizinin arkasında problem çıktı. İnşallah solda Emre Taşdemir iyi oynar."

"Mariano ile başlamayı düşünüyorduk ama onunda sıkıntısı var. Belki mecbur kalırsak, Benfica öncesi son 30 dakika oynatabiliriz."

"Kasımpaşa maçları bizim için her zaman zor geçiyor, iyi de kadroları var. Dikkat etmemiz lazım. Hata yapılmaması gereken haftalara girdik, inşallah öyle bir şey olmaz."

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