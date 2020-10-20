Fatih Terim: Sağlık taraması gibi tarıyorlar

Üst üste kayıplarla Milli araya giren Galatasaray için Alanyaspor karşılaşması yeni sayfa açma anlamını taşıyordu. Sarı-Kırmızılılar, Falcao'nun penaltıdan attığı golle öne geçitği maçı 90+5'te yediği golle kaybetti. Etebo'nun ilk yarının uzatma anlarında gördüğü kırmız ı kart nedeniyle ikinci devreyi 10 kişi oynamak zorunda kalan Cim Bom’da teknik direktör Fatih Terim maçtan sonra hem Nijeryalı oyuncuya hem de VAR uygulamasına tepkiliydi. Her hafta eksikler üzerinde çalıştıklarını belirten Terim, "Tam bir tarafı hallederken hiç beklemediğimiz başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sefer de 10 kişiyle oynamak zorunda kaldık. Gereksiz bir faul sonucu ikinci yarıya 10 kişiyle giriyorsunuz. Oyuncumuzun profesyonelilkle ilgisi olmayan hamlesi bizi etkiledi. Bireysel hataları önleyemiyoruz. Bu seviyede bu kadar fazla olursa kaybedersiniz. 10 kişi oynamak kolay değil" dedi.

'Emeklere yazık oldu'

Eksik oynadıklaır bölümde golü de bulduklarını ancak sayılmadığını belirten deneyimli teknik adam, Belhanda'nın skoru 2-1'e getiren golünün VAR'ın uyarısıyla iptal edildiğini hatırlatarak, "VAR taraması sağlık taraması gibi oluyor.. Öyle tarıyorlar bizi" ifadesini kullandı. Terim 90+5'te gelen rakibin golüyle ilgili olarak ise "Son saniye yine beklenmedik bir gol yedik. En kötü ihtimal berabere biterdi. Maalesef olmadı. Emeklerin yazık olduğu bir maç daha" sözlerini sarfetti