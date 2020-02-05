Fatih Terim: Rotasyona mecburduk

Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Kupayı önemsiyoruz"

Eğer bir kupa varsa Galatasaray onu almak ister. Biz kupayı önemsiyoruz. Rotasyon bizim için zaruriydi. Devre arası da Linnes, 'Bitik durumdayım, oynayamayacağım' deyince de aklımızda olmayan bir değişiklik oldu. Daha ikinci maç var. Deneyeceğiz. Kolay değil. Bugün golü yediğimiz 20. dakikaya kadar kalemizde pozisyon vermedik. Hatta direkten dönen topumuz vardı. Duran toptan gol yedik. Hatta direkt olarak değil, dönen toplardan yedik.

"Daha iyi oynamalılardı"

Bazı arkadaşlarımızı da görmüş olduk. Daha iyi oynamalılardı. Sonuç olarak istemediğimiz bir sonu. Altından kalkmaya çalışacağız. Son düdüğe kadar kovalayacağız.



