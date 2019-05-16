A Milli Takım, Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Razvan Lucescu, bu sezon PAOK ile tarih yazdı. Takımını 34 yıl aradan sonra ilk kez lig şampiyonluğuna taşıyan Razvan, Yunanistan Kupası'nda da mutlu sona ulaşarak bu sezon Avrupa'da iki kupa birden kazanan ilk hoca olarak kayıtlara geçti ve aynı başarıyı tekrarlama ihtimali bulunan Fatih Terim'i geride bıraktı.

Dün Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, hafta sonunda da Türk Telekom Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'i yenmesi hâlinde sezonu çifte kupayla tamamlamış olacak. Terim de böylece Razvan'ın ardından Avrupa liglerinde "duble" yapan ikinci hoca olacak.