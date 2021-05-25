Kriz, başkanlık seçimi, belirsizlik... 31 Mayıs itibarıyla resmi olarak Galatasaray ile kontratı sona erecek olan Fatih Terim tüm bu unsurları bir kenara koydu, göreve devam edecek gibi gelecek sezon hazırlıklarını yapmaya başladı. İç transferde Marcao ile sözleşme yenileyen, Gedson Fernandes için bu hafta harekete geçecek olan Sarı-Kırmızılılar, dış transferde de daha önce nabız yokladığı Kenan Karaman’a ağırlık verdi.

4 büyüklerin radarında

“Hoşçakal deme vakti, yoluma başka bir yerde devam edeceğim” sözleriyle Fortuna Düsseldorf’a veda eden Milli oyuncu 6 gün sonra boşa çıkacak. Terim’in de “Bonservisini aldı. Elimizden kaçırmayalım” raporu sonrası Abdurrahim Albayrak çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye’den başta Trabzonspor olmak üzere 4 büyüklerin radarında olan 27 yaşındaki oyuncu ile bu hafta bir görüşme daha gerçekleştirilecek.

İlgiden memnun

Tecrübeli oyuncunun özellikle geçen sezondan bu yana Galatasaray’ın kendisine olan ilgisi ve Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Sarı-Kırmızılılar’a sıcak baktığı kaydedildi. Ancak Kenan’ın gelecek olan her teklifi değerlendireceği ve en doğru kararı vermek adına acele etmeyeceği de kaydedildi.

Metin Karabaş