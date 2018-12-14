Fatih Terim rakibi ezberletiyor

Başakşehir maçını sezonun en kritik sınavlarından birisi olarak gören Fatih Terim, dersine sıkı çalışıyor.

Ekibiyle birlikte lideri analiz eden Terim, maç taktiğini de rakibin artı ve eksilerine göre belirleyip takımı bu doğrultuda çalıştırıyor. Tecrübeli teknik adama göre bu kritik maçtaki en önemli anahtar, sabır, disiplin ve mücadele olacak. Ayrıca Terim, başta Visca olmak üzere Başakşehir’in bazı tehlikeli oyuncularına özel önlem almayı düşünüyor.

Çalışmaya ara vermeden başladılar

Sarı-Kırmızılı ekip, Başakşehir deplasmanı hazırlıklarına ara vermeden devam etti. Dünkü idman koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleşti.

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Galatasaray, bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılacak son antrenmanın ardından kampa girecek.