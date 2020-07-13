Fatih Terim: Rabbim mesaj veriyor

Trabzonspor ve Alanya yenilgilerinin ardından dün de Ankaragücü önünde hüsran yaşayan Terim'li Cim Bom, yaklaşık 20 yıllık Kadıköy'de derbi kazanamama kabusuna son verdiği maçın ardından ligde çıktığı 9 karşılaşmada sadece 1 kez 3 puana ulaşabildi. Mücadele sonrası tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "İstatistiklerimiz yerlerde, Galatasaray olarak biz buna alışık değiliz. Herhalde yukarıda bir konum artık zor. Her şeyi uçlarda yaşıyoruz, bu da beni çok üzüyor. Kaybetmeye değil de vazgeçmeye üzülüyorum. Belki de yeniden onarmak için tamir etmek için Rabbim, bize mesaj veriyor. Falcao ve Lemina'nın forma giyeceğini sanmıyorum."

'Bedelini biz ödeyeceğiz'

"Zaten fikstüre bakarız, iddiamız kalacak mı. Zaten oynasalar da hazır olacaklarını düşünmüyorum. Keşke Rize, Alanya, Başakşehir maçlarında berabere olabilseydik. Emin Bayram ise hatalar yapacak, bedellerini biz ödeyeceğiz ama kazanacağız. Arkadaşlarının Emin'i kurtarmak için maça asılmalarını beklerdim, takım oyunu budur."