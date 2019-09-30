Fatih Terim PSG maçı öncesi konuşuyor (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının ikinci haftasında Galatasaray, Fransız devi PSG ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim ve Faslı futbolcu Younes Belhanda kritik karşılaşma öncesi Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.

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İlk olarak Belhanda söz aldı. Çenesinde kırık olan ve mücadeleye maske ile çıkacak olan Belhanda, "Performansımı çok etkilemeyecek maske, sahada bunun handikap olduğunu unutup ona göre oynuyorsunuz. Çok etkisi olacağını sanmıyorum." dedi.

PSG'nin topla oynamayı seven bir takım olduğunu belirten yıldız oyuncu, PSG topla oynamayı seviyor. Oynamalarına izin vermemeliyiz. Top oynatmazsak biz avantajı ele geçireceğiz. Onlar Avrupa'nın büyük takımlarından biri, etkili şekilde top oynadığımız zaman zorlanacaklar." ifadelerini kullandı.S

Sabırlı olmalarının gerektiğini vurgulayan Belhanda, "Falcao'nun sadece 3 maç oynadığını unutmamak gerek. Çok yeni oyuncumuz var geçen yıla göre. Geçen yıl da zorluklarla başladık ve şampiyon bitirdik, bu sene de sabırlı olmamız ve şampiyonluğa oynadığımızı unutmamak gerekiyor. Benim ortalarım yeterli olmuyor, belki de orta yapan yeni birini bulacağız. Bir çözüm bulacağız, bakacağız.'' dedi ve sözlerini noktaladı.

'Çok beğendiğim bir teknik adamı, çok da değerli oyuncuları var'

Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı olmadıklarını belirten deneyimli hoca, "Şampiyonlar Ligi kupasının favorilerinden bir tanesiyle oynuyoruz. Çok yüksek ekonomili bir takım. Çok beğendiğim bir teknik adamı, çok da değerli oyuncuları var. Yılların kulübü PSG, hepimiz saygıyla izliyoruz. Onlara saygı duyuyoruz ama niyetimiz saygı görmek. Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı değiliz, bu tip takımlarla oynadık. 'Neymar yok vah vah, Cavani de sakatlanmış çok kötü, bu büyük avantaj' gibi söylemlere Galatasaraylılar kanmasın.'' diye konuştu.

PSG'nin maçın favorisi olduğunu vurgulayan Terim, "Yılların kulübü PSG'yi hepimiz izliyoruz. Gururla izliyoruz, ne bileyim saygıyla izliyoruz. Rakibe sonsuz saygımız var ama bizim de niyetimiz saygı görmek. Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı değiliz, bu tip takımlarla oynadık, favori olduklarını hiç inkar etmedik." dedi.