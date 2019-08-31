Fatih Terim: Profesyonel kötülük

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den, olaylı Kayserispor maçı sonrası çarpıcı sözler... Hakem kararlarına tepki gösteren tecrübeli çalıştırıcı, “Geçen sezon Galatasaray yalnızlaştırılmaya çalışılıyor diye bir ortam vardı. Geçen sene organize, ancak amatör bir kötülük gözlemliyorum demiştim. Bu sene profesyonelce yapıyorlar. Sözlerine alınmışlar demek ki, artık profesyoneller. Bunu bu maç için söylemiyorum. Bunların tek ilacı vardır, Galatasaray olarak bir bütün şeklirde durabilmek” dedi ve şöyle devam etti:

‘Biz kaybedince, yabancı yok!’

“Galatasaray camiasına tekrar, erkenden söylüyorum, bir bütün olarak durabilmeliyiz. Ben bunu zaman zaman hatırlatıyorum, yoksa maçı kapattım. Galatasaray 2 maç kazanamadı, hiç yabancı konusu var mı? Aklıma geldi. Mesela kazanalım şimdi, yabancı konusu yeniden gündeme gelir.”

‘Diagne’nin çıkması doğru oldu’

“Beklediğimizi bulmayınca veya alamayınca mecbur değişiklikleri yaptık. Diagne’nin çıkması doğru oldu, hareketsizdik orada. Kayserispor’u da tebrik ederim. Çok renkli, elektrikli bir maç oldu. Galatasaray böyle goller yememeli. 3 puan için çok sevinçliyim, çok mutluyum. Daha iyi olacağımız kesin.”