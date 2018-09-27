Galatasaray’da gündem Erzurum... Süper Lig’de haftayı Akhisar yenilgisiyle kapatan Sarı-Kırmızılılar, yarın kendi evinde oynayacağı Erzurumspor maçından 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yaşıyor. Diğer taraftan Şampiyonlar Ligi’nde önümüzdeki hafta çıkılacak Porto deplasmanını da düşünen oyunculara, teknik heyetten uyarı geldi. Aslan’ın hocası Fatih Terim, “Artık Erzurum maçında bir yol kazası daha görmek istemiyorum. Porto’yu zamanı gelince düşünürüz. Cuma akşamı çok zor bir sınav vereceğiz. Rakibimiz alt sıralardan kurtulmak için mücadele verecek. Tamamen bu maça konsantre olmanızı istiyorum” diyerek öğrencilerine seslendi.

Rotasyon değil, güncelleme!

​Terim ayrıca kadroda bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Ancak tecrübeli hoca bunu rotasyon amacıyla değil, kadroda güncelleme planı doğrultusunda yapacak. İlk 11’de alternatifsiz hiçbir bölge kalmamasını isteyen Terim, kadrodaki tüm isimleri hazır tutabilmek adına, fazla forma şansı bulamayan oyuncularını Erzurum sınavında sahaya sürmeyi düşünüyor.

Aslan yağmurda çalıştı

Sarı-Kırmızılı ekip, Erzurum maçının hazırlıklarına dün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yağmur altında yapılan idmanla devam etti. Ana bölümde oynanan çift kale maçla birlikte, Erzurum sınavının taktik provasını yapan Cim Bom’da, teknik patron Fatih Terim’in sahaya süreceği 11’e henüz karar vermediği öğrenildi. Galatasaray’da bugün gerçekleşecek idmanla hazırlıklar tamamlanacak ve takım Florya’da kampa girecek.