Fatih Terim, Porto maçının parolasını belirledi: Hızlı ve öfkeli!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçının taktiğini belirledi. İmparator, Portekiz temsilcisinin maç kasetlerini defalarca izledi. Tecrübeli teknik adam, Porto'nun zaaflarını belirledi. Terim'e göre Portekiz ekibi ağır bir savunmaya sahip.

ÇABUK KAP ÇABUK OYNA

Fatih hoca, Serdar ve Maicon'un sert bir futbol oynamasını isteyecek. İmparator, Fernando ve Donk'un orta sahada agresif oynamalarını ve çabuk oynamalarını istedi.

İKİSİNE ÇOK GÜVENİYOR

Terim, savunma ve orta sahada kapılacak toplarla iki hızlı oyuncu Rodrigues ve Onyekuru ile sonuca gitmeye çalışacak. Fatih hoca, iki oyuncuya çok güveniyor.

BEKLER DE DESTEK VERECEK

Fatih Terim'in Porto ile oynanacak maçta iki beki Mariano ve Nagatomo'nun da hücuma çıkmasını isteyecek. İki oyuncu Onyekuru ve Rodrigues'e destek verecek.

Kaynak: Takvim