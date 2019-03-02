Son yılların en hareketli ara transfer dönemlerinden birisini yaşayan Galatasaray'da yeni sezon için çalışmalar da sürüyor. Luyindama ve Marcao ile savunma hattını, Diagne ve Mitroglou ile de forvetini yenileyen Fatih Terim asıl değişimi orta alanda yapacak.

SIK SIK DİLE GETİRİYOR

Orta sahanın performansından memnun olmadığını her seferinde dile getiren tecrübeli hoca, kiralık sözleşmesi sona erecek olan Ndiaye ile yola devam etmeyi düşünmüyor.

ÖNEMLİ GELİR BEKLENİYOR

Sezonun eleştirilen isimlerinden Fernando ile yüksek maliyetleri sıkıntı yaratan Belhanda ve Feghouli de satış listesine konulacak. Bu üç isimden önemli bir gelir bekleniyor.

PERFORMANSA BAKILACAK

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Selçuk İnan ve inişli çıkışlı bir grafik çizen Ryan Donk'la ilgili karar henüz verilmedi. İki yıldızın sezonun kalanındaki performansına bakılacak.

Kaynak: Takvim