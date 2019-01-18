Fatih Terim: Ozan Kabak için diyeceğimi dedim!

Galatasaray’da yaşanan son transfer gelişmeleri, teknik patron Fatih Terim’ bir hayli rahatsız etmiş durumda. Özellikle Ozan Kabak’ın 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart’a gönderilmesi, tecrübeli hocanın planlarını bozdu. Daha önce Ozan’ın devre arasındaki transferi için, “Şimdi zamanı değil, belki sezon sonu” değerlendirmesi yapan Terim’in, genç stoperin gidişine bu kez ‘gönülsüz’ şekilde onay verdiği öğrenildi.

Teklif Florya’ya gelince...

Yönetimin, 11 milyon Euro’luk teklifi Florya’ya getirmesi üzerine Terim’in, “Ben bu konuda diyeceğimi dedim. Siz benim önüme hâlâ teklif getiriyorsanız, satın gitsin ne yapalım” ifadelerini kullandığı belirtildi. Galatasaraylı idareciler, transfer çalışmalarında kulübün elini güçlendirmek için gelen tüm teklifleri değerlendirmeye alıyor.

Artık temkinli davranıyor

Daha önce, “Değerini bulan satılsın” diyen Terim ise beklediği takviyelerin bir türlü yapılamaması ve ara transferde kalan bölümden de umudu kalmadığı için temkinli davranmaya çalıştığı belirtiliyor.

Belhanda için aynı senaryo

Yönetim ve teknik heyet, Belhanda transferinde de karşı karşıya kalacak gibi görünüyor. Faslı futbolcu, Al İttihad’ın 5 milyon Euro’luk teklifini kabul etti. Yönetim de, yıldız oyuncuyu 7 milyon Euro karşılığında satmaya sıcak bakıyor. Ancak Terim’in, Belhanda transferine onay vermemesi nedeniyle bu operasyon da şu an için belirsizliğini koruyor.

Metin Karabaş

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