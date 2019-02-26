Fatih Terim oyuncularına seslendi

Tecrübeli çalıştırıcı, “Zor oldu, ama bu sene hiç rahat işimiz olmadı zaten. Bugün bu maçı alacağınızdan 1 dakika bile şüphe etmedim. Biz böyle oynadığımız sürece, bu ligde kazanamayacağımız bir maç yok. Bu golle 3 puandan çok daha fazlasını kazandık. Artık bunun devamını getirmemiz lazım. Ortaya koyduğunuz mücadeleden çok memnunum. Hepinizi kutluyor ve teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Maçın ardından sistem değişikliği konusunda da ılımlı mesajlar veren Terim, iki futbolcusunun da fit durumda olması halinde, gelecek haftalarda Türk Telekom Stadı’nda Diagne ve Mitroglou’yu birlikte oynatmayı ve bu şekilde skora daha kısa yoldan ulaşmayı planlıyor.

Selçuk'a özel tebrik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, Akhisar maçı sonrası özel olarak tebrik ettiği isimlerden biri de Selçuk İnan’dı. Emre Akbaba’nın yerine oyuna dahil olan ve iyi bir futbol sergileyen tecrübeli orta saha oyuncusunun yükselen performansı, Terim’i bir hayli memnun etmiş durumda.

Metin Karabaş / FANATİK