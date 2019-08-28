Fatih Terim oyuncularına sert uyarı

Sezona 5 puan kayıpla başlayan Galatasaray’da kritik Kayseri deplasmanı öncesi teknik direktör Fatih Terim sazı eline aldı. Florya’da dün gerçekleştirilen antrenmanda oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştiren deneyimli teknik adam, mücadelenin önemine vurgu yaparken kazanmak kadar iyi futbol oynamaları gerektiği konusunda da takıma uyarılarda bulundu. İyi bir rakibe karşı oynayacaklarının altını çizen Fatih Terim, “Artık şampiyon gibi oynama zamanı geldi. Gerçek kimliğimizi gösterip sadece belli bölümlerde değil, 90 dakika boyunca iyi bir oyun oynamamız gerekiyor. Bize yakışan budur” ifadeleriyle oyuncularına seslendi.

Kırmızı kart uyarısı

İmparator Denizli ve Konya maçlarını 10 kişi tamamlamalarından ötürü duyduğu rahatsızlığı da takımıyla paylaştı, şu ifadeleri kullandı: “Her maç önemli, lig bir haftayla bitmiyor. Her hafta ciddi rakipler bizi bekliyor. Bu yüzden her maçı 11 kişi tamamlamak istiyorum! Bir, iki oldu. Üçüncü kırmızıyı affetmem.”

Metin Karabaş

Bu haberi de okudular Fatih Terim soğuk rüzgarlar estirdi