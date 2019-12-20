Fatih Terim oy verdi, Messi kazandı

The Guardian gazetesi her yıl en iyi 100 erkek futbolcu listesini yayınlıyor. Birçok ünlü futbolcu, teknik direktörü ve gazetecinin jüri üyesi olduğu listede bu yıl Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'de yer aldı. Listeyi hafta başından beri parça parça yayınlanan İngiliz gazetesi, bugün ilk 10 oyuncuyu da sundu.

Messi ilk sırada

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Messi sıralamada ilk basamakta yer aldı. İkinci sırada Liverpool'dan Virgil Van Dijk ve üçüncü sırada yine Liverpool'dan Sadio Mane yer aldı. Cristiano Ronaldo ise 4.sırada yer alırken Salah ise 5. oldu

Nasıl oy veriliyor? Her jüri üyesi 40 oyuncuya 40'dan 1'e kadar değer veriyor ve bu değerler toplanıyor. En çok puan toplayan oyuncular ise sıralanıyor. Ünlü gazetecilerin yine oy kullandığı listede Türkiye'den Uğur Meleke ve Emre Sarıgül oy verdi.

Fatih Terim ve Zaccheroni oy verdi

Fatih Terim dışında teknik adamlar ve teknik ekiplerden oluşan jüri listesinde ünlü İtalyan menajer Alberto Zaccheroni de yer aldı. Futbolcular listesinde ise Berbatov, Nuno Gomes, Javier Zanetti, Zico gibi önemli ismler yer aldı.







