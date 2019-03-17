Galatasaray, 2-0 yenik duruma düştüğü maçta Bursaspor'u 3-2 ile geçti ve lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü. Başakşehir’in puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

''Kolay bir iş değil bu kadar kritik maçlarda''

İlk yarı kötü oynadıklarını belirten Terim, "İlk yarının izahı zor. Kötü oynadık, geriye düştük ama ilk yarı sonundaki gol bizi maça daha çok bağladı. İkinci yarı daha iyi oynadık. Üç gol bulup 3-2 almak Bursa'da kolay bir iş değil bu kadar kritik maçlarda. Futbol sahada oynanan bir oyun. Sahada iyiyseniz kazanırsınız, kötüyseniz kaybedersiniz. Bugüne dek hak etmediğimiz hiçbir şeyi istemedik. İlk yarı kötüydük, ikinci yarı iyi oynayıp kritik üç puanı kazandık." dedi.

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''Kazanmayı bilmek çok önemli''

2 farklı geriye düşmelerine rağmen inancını kaybetmediğini belirten deneyimli hoca, "Puan durumuna bakmaksızın tüm maçlarımızı kazandığımızda sezon sonu nereye geleceğimizi herkes biliyor. Bu inancı ben de kaybetmedim oyuncularım da kaybetmedi. Milli takım arasında şu ana kadar oynanan oyunu ve oynayan oyuncuları değerlendirme süreci olacak. Milli ara sonrası kupa maçına dek nasıl devam edeceğimize karar vereceğiz. Galatasaray'ın oyunu ikinci yarının da çok üstündedir, bu ortada. Kazanmayı bilmek çok önemli." ifadelerini kullandı.

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''Galatasaray bir tane Türk oyuncuyu daha kazandı''

Emre Taşdemir'in performansına değinen Terim, "Emre'yi aldığımız zaman epey papara yedik. Sakat oyuncuyu alıyorsunuz, 1.5-2 senedir oynamıyor dediler. Bizi bilen Galatasaraylılar bir durun dedi, hoca almışsa bildiği vardır dediler ve sonuçta onlar kazandılar. Kötü konuşanlar özür dileseler sorun yok. Emre'yi tanıdığım için, Galatasaray hiçbir riske girmedi ki? Galatasaray sıfıra aldı, o ağzını açıp ben şunu istiyorum demedi, bunun bilinmesinde fayda var. O çocuk da henüz %50-60'ıyla oynuyor. Oyundan çıkışları sakatlıkla değil kuvvet-kondisyon eksiği ile ilgili. Zaman içerisinde bunları da kazanacak inşallah, kolay değil. Çok genç bir oyuncu, Galatasaray'ın kaybedecek hiçbir şeyi yok. Allah da ona yardım etti. Galatasaray bir tane Türk oyuncuyu daha kazanmış oldu."