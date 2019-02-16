Fatih Terim orta sahaya isyan etti

Özellikle orta sahada görev yapan isimlere tepki gösteren Terim’in, “Bu haliniz ne böyle! İleri giden geri dönmüyor, geri dönen bir daha ileri gidemiyor. Bir an önce kendinize çeki düzen verin. Böyle oynamak size yakışıyor mu” diye bağırdığı öğrenildi.

Bugün özel olarak uyaracak

Fatih hocanın tepki gösterdiği isimlerin başında Fernando geliyor. Brezilyalı futbolcunun top kayıpları, hücuma çıkışlarda Galatasaray’ı zor durumda bıraktı. Ayrıca Belhanda’nın bir türlü son topları kullanamaması, Feghouli’nin etkisizliği, Onyekuru’nun bencil futbolu, Terim’in tepkisini çeken detaylardan bazılarıydı. Tecrübeli çalıştırıcının, bugünkü antrenmanda kendisini hayal kırıklığına uğratan oyuncularla bire bir görüşmeler yapacağı da gelen haberler arasında.

Metin Karabaş / FANATİK