Galatasaray, zirve yarışında bu haftaki kritik Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaray’ın teknik patronu Fatih Terim, bir yandan takımını sahaya çıkaracağı taktikler üzerinde çalışırken, bir yandan da oyuncuları ile birebir görüşmeler yaparak, onlara hatalarını gösterip, düzelmelerini istiyor.

Fatih Hoca’nın son dönemde üzerinde en fazla durduğu isimlerden birisi ise Henry Onyekuru... Terim, Nijeryalı futbolcunun son dönemdeki şahsi oyununun eleştirerek, “Bazen topu fazla ayağında tutup, kendine oynuyorsun. Başarı için şahsi futbol değil, takım oyunu daha ön plana çıkmalıdır” dedi.

Terim, Onyekuru’dan bundan sonra topla daha az oynayıp, arkadaşlarına pas vermesini istedi. Onyekuru ise “Hocam belki dışarıdan öyle görünüyor ancak ben pozisyon nasıl gerektiriyorsa öyle oynuyorum. Şahsi oynayan bir futbolcu değilim. Gerektiğinde pas da veriyorum” diye konuştu.

Kaynak: Star



