Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in maç öncesi açıklamaları şu şekilde:

Gaziantep bulunduğu konum itibariyle önemli bir takım. iyi iş çıkardılar bugüne kadar. Kendi sahalarında iyi oynuyorlar. Biz kazanmak istiyoruz. Yağmurdan ötürü saha ağır olacak gibi gözüküyor. 20 maç var önümüzde. Umarım sonunda istediğimiz yerlere geliriz.

Onyekuru çok uzun zamandır oynamıyor. Her gün çalıştığını söylese de maç kondisyonu başkabir şey. Kendisine de şans vermeyi düşünüyorum. Belki yarım saat belki de 45 dakika...







