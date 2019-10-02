Fatih Terim: 'Önümüzdeki günleri kazanmış olabiliriz'

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında konuk ettiği Fransız devi PSG'ye 1-0 mağlup oldu.

Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Fatih Terim, maçtan sonra yaptığı açıklamalarda takımın sergilediği başarılı performansa dikkat çekti.

Takımı tebrik eden Terim, "Belki bugün maçı kaybettik ama bence önümüzdeki günleri kazanmış olabiliriz. Ben zaten öncesinde küçük mesajlar vermiştim. Bugün sonucun dışında bakarsak oyuncularımı tebrik ediyorum. Tabi keşke kaybetmeseydik ama bu oyun, bu istek, bu seviyede sergilenen mücadele açıkçası beni çok memnun etti. Dediğim gibi bugün maçı kaybetsek de bundan sonraki günleri kazanmış olabiliriz" dedi.

Gruptaki durumu da değerlendiren tecrübeli hoca, "Evimizdeki bu avantajı artık kullanmalıyız. PSG, Real Madrid gibi takımlarla oynamak kolay değil ama bunlara karşı sergilenen performansın özgüveni ligde ve Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer maçlarda bize yansıyacaktır. Açıkçası bugün topu yere indirdiğimizde, hareketli oynamaya başladığımızda önemli işler yaptık" dedi.

Takımın maç özelindeki performansına da değinen Terim, "Golü bulabilirdik ama tabi adaletten şaşmayalım ki goller de yiyebilirdik. Bugün maça çıkarken Paris'e göre bazı şeyleri değiştirdik ki doğru kararlar vermişiz. İki bekin geniş alanının etkisiyle beklerimizi kurtarmak için mecburduk ve üçlüyü de doğru oynadık. Büyük bir takımla oynuyorsunuz ki inanın bana hiç kolay değil. Bu kadar mücadele etmek, istemek ve bunların gerekliliklerini yerine getirmek kolay değildi. Bugünü ben, bundan sonraki günlerin habercisi olarak görüyorum" dedi.